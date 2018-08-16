الوصل ينفي رحيل البرازيلي ليما إلى النصر

نفى الوصل الإماراتي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعقلة بموافقته على انتقال مهاجم الفريق، البرازيلي فابيو دي ليما إلى صفوف النصر في الموسم الجديد.

ونشر الوصل بيانا رسميا على حسابه "تويتر"، وقال: تؤكد شركة الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن موافقة النادي على انتقال فابيو ليما، وأن اللاعب باق مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022.

وأضاف النادي: تهيب شركة الوصل لكرة القدم بالجميع تحري الدقة والصدق فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي والعاملين به في هذه الفترة الهامة. كما تؤكد الشركة أن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره هو المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط.