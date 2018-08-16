بطل الكأس يفوز بالسوبر في إنجلترا.. ويفشل في فرنسا

يميل لقب كأس السوبر إلى بطل الدوري أكثر من الفائز بلقب الكأس المحلية بحسب أبرز البطولات الأوروبية، تحديداً في الأعوام الأخيرة.

ويلعب اتحاد جدة، بطل الكأس، ونظيره الهلال، بطل الدوري، مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، يوم السبت 18 أغسطس الجاري.

وفي بطولة السوبر السعودي، منذ بدايتها في عام 2013، استطاع بطل الدوري تحقيقها مرتين، والكأس مرتين، بدءاً من فوز الفتح، بطل الدوري، على اتحاد جدة في أول نسخة، قبل أن يحققها أبطال الكؤوس مرتين متتاليتين، بفوز الشباب على النصر، بركلات الترجيح، في عام 2014، والهلال على النصر في عام 2015، بهدف نظيف، قبل أن يحقق أهلي جدة، بطل الدوري، لقب السوبر على حساب الهلال، في عام 2016، بركلات الترجيح.

الشباب بطلاً للسوبر بعد تغلبه على النصر

ومنذ عام 2013، حقق أبطال الدوري لقب السوبر أكثر من نظرائهم في بطولة الكأس، في أغلب الدوريات الكبرى، الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي.

وفي إسبانيا، فاز برشلونة، بطل الدوري، على أتليتكو مدريد، بطل الكأس، بلقب عام 2013، بعد أن تعادلا ذهاباً بهدف لمثله على أرض الأخير وإياباً دون أهداف، واستمر تفوق بطل الدوري في بطولة السوبر لعام 2014، بعد أن تعادل أتليتكو مدريد، بطل الدوري، مع بطل الكأس وجاره اللدود، ريال مدريد، بهدف لمثله ذهاباً، ويهزمه إياباً ويتوج بالسوبر الإسباني.

وشهد عام 2015، الحالة الوحيدة لفوز بطل الكأس على بطل الدوري، بعد أن تأهل أتلتيك بيلباو لمباراة السوبر وصيفاً لبطل كأس الملك ومنافسه على السوبر، برشلونة، لينتقم منه ويهزمه ذهاباً برباعية نظيفة ويتعادل معه إياباً بهدف لمثله. وأعاد برشلونة هيمنة بطل الدوري في كأس السوبر عام 2016، ليهزم إشبيلية، وصيفه في كأس الملك، ذهاباً وإياباً، قبل أن يحقق ريال مدريد كأس السوبر على حساب برشلونة، غريمه الأزلي، في عام 2017، بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف وإياباً بهدفين دون رد. ولَم تتوقف هيمنة بطل الدوري في العام الحالي، حيث أقيمت المباراة في طنجة المغربية وهي المرة الأولى التي تلعب فيها مباراة واحدة بكأس السوبر، ليفوز فيها برشلونة، بطل الدوري، على حساب إشبيلية، وصيف الكأس، بهدفين لهدف.

كان بيلباو آخر أبطال الكؤوس تحقيقاً للسوبر في الأعوام الأخيرة

وشهدت إيطاليا عدة انتصارات لبطل الكأس على نظيره في الدوري، غير أن يوفنتوس، بطل الدوري، فاز بلقب 2013 على حساب لازيو برباعية نظيفة، قبل أن يحقق نابولي فوزاً تاريخياً في عام 2014، على حساب يوفنتوس جاء عن طريق ركلات الترجيح، ليفوز بعدها يوفنتوس ويتجاوز لازيو مرة ثانية في عام 2016 بثنائية ماندزوكيتش وديبالا.

وفي عام 2016، حقق ميلان، بطل الكأس، اللقب المحلي الكبير، بعد أن جاء عن طريق ركلات الترجيح لتعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي، قبل أن ينتقم لازيو من يوفنتوس في كأس السوبر عام 2017، ويتغلب على "السيدة العجوز" بثلاثة أهداف لهدفين. ومن المقرر أن يلعب كأس السوبر الإيطالي لعام 2018، في منتصف يناير 2019 القادم في السعودية، بين يوفنتوس، بطل الدوري، وميلان، وصيف الكأس، كما ستكون أول بطولة رسمية ينافس عليها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد.

لازيو تغلب على يوفنتوس في آخر مباريات السوبر الإيطالي

وتناصف أبطال الدوري والكأس، لقب كأس السوبر الألماني، في الأعوام الستة الأخيرة، حيث حققه بوروسيا دورتموند، بطل الكأس، مرتين متتاليتين على حساب بايرن ميونيخ، بطل الدوري، 4-2 و2-صفر، قبل أن يفوز بها فولفسبورغ على حساب بايرن في عام 2016 بركلات الترجيح. إلا أن عملاق بافاريا، انتقم وأعاد هيمنة بطل الدوري في السوبر، ليحققها 3 مرات متتالية، على بوروسيا دورتموند، 2-صفر، وبركلات الترجيح، وخماسية نظيفة في شباك آينتراخت فرانكفورت، بطل الكأس، في عام 2018.

دورتموند فاز برباعية على بايرن في السوبر

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة الوحيدة التي أظهرت أبطال الكأس الأكثر تحقيقاً للسوبر في الأعوام الأخيرة أكثر من نظرائهم على الدوري. وحقق مانشستر يونايتد، بطل الدوري، بطولة السوبر الإنجليزية "الدرع الخيرية" من عام 2013 على ويغان بهدفين دون رد، لتبدأ بعدها سلسلة انتصارات لأبطال الكأس على محققي اللقب الأهم، الدوري، ليهزم أرسنال نظيره مانشستر سيتي في بطولة عام 2014 بثلاثية نظيفة، ويحقق اللقب ذاته في عام 2015 بانتصاره على تشيلسي بهدف نظيف، قبل أن يعود مانشستر يونايتد، بطل الكأس، ويهزم ليستر سيتي، بطل الدوري، بهدفين لهدف. وعاد أرسنال وأثبت هيمنة أبطال الكؤوس في إنجلترا، ليفوز بالدرع الخيرية بعام 2017 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، قبل أن يحقق مانشستر سيتي، بطل الدوري، لقب عام 2018 على تشيلسي بهدفين دون رد.

أرسنال تجاوز سيتي بثلاثية نظيفة

ولم تشهد فرنسا سوى فوز وحيد لبطل الكأس على نظيره في الدوري، بلقاءات الفريقين في مباريات السوبر، في الأعوام الخمس الأخيرة، حيث فاز باريس سان جيرمان في بطولة عام 2013 بهدفين بهدف على بوردو، و2014 بهدفين دون رد على غونغان، والنتيجة ذاتها في عام 2015 على ليون، قبل أن يهزم الفريق نفسه في لقب 2016 بأربعة أهداف لهدف وحيد. وفي عام 2017، فاز سان جيرمان، بطل الدوري، على نظيره موناكو، بطل الكأس، بهدفين لهدف، قبل أن يحقق نادي العاصمة بطولة الدوري ويلاقي فريق الإمارة بكأس السوبر من عام 2018، ليهزمه برباعية نظيفة.