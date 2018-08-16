"العربية" تعيش كواليس توقيع النصر مع الاتحاد للطيران

وقع النصر عقدا يمتد إلى أربع سنوات مع الاتحاد للطيران يوم الأربعاء، ليصبح الناقل الوطني الإماراتي راعيا رسميا للنصر، بجانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وميلبورن سيتي الأسترالي ونيويورك سيتي الأميركي.

وحضر حفل التوقيع سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر، بالإضافة إلى أربعة لاعبين حملوا الراية الإعلانية الخاصة بالحدث الذي أقيم في مقر مركز الابتكار التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي، حيث ارتدى الرباعي محمد السهلاوي وإبراهيم غالب والنيجري أحمد موسى والمغربي نور الدين بن مرابط تصميمين للقميص الجديد للنصر يحملان اللونين الأبيض والأصفر، إلى جانب شعار الاتحاد للطيران.

وخاض اللاعبون تجربة الطيران عبر طائرة محاكية للواقع تحت إشراف "كابتن" من الاتحاد للطيران، وقام اللاعبون بجولة في استكشاف مبنى الشركة الإماراتية الرائدة، استغرت يومين منذ صباح يوم الثلاثاء.

وعرف "الكابتن" زالاتان عن نفسه للاعبين، ووجه المغربي مرابط سؤالا "بطريقة كوميدية" حيث طلب من زالاتان معرفة أسوأ شيء ممكن يحدث في الطائرة، فيما لعب الدولي النيجيري أحمد موسى دور "الكابتن" وأقلع بزملائه وسط مطالبات إبراهيم غالب بتوجيه الطائرة إلى نيجيريا، بينما بدأ التوتر ظاهرا على المهاجم محمد السهلاوي مع الهبوط الاضطراري الذي قام به النجم المغربي، وتغلب السهلاوي على خوفه بالتقاط صور لزملائه.

واطلع الرباعي يوم الأربعاء على أقسام الطائرات ومميزاتها، بجانب تصوير إعلانات ترويجية خاصة بالشركة الراعية.