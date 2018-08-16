مستشار قانوني: مشاركة جوناس ستعرض الاتحاد للخسارة

أكد بدر الراسبي، المستشار القانوني، وسكرتير لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم السابق، أن حرمان البرازيلي جوناس دي سوزا، لاعب وسط اتحاد جدة، من المشاركة أمام الهلال في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، يعد صحيحاً بالشكل القانوني نظراً لطرده في آخر مباراة رسمية له في الدوري البرازيلي.

وتعرض لاعب الوسط إلى طرد في الدقيقة 92 من لقاء فلامينغو وبالميراس التي أقيمت في الدوري البرازيلي بتاريخ 14 يونيو 2018.

وقال الراسبي في تصريح لـ"العربية.نت": العقوبة تفرض على اللاعب وهدفها تقويمه، وهي انضباطية بشكل عام، وهي قوانين دولية رياضية لكل الأقاليم والأماكن والتطبيق يكون في أي ميدان من الميادين بشرط أن تكون مباراة رسمية، لأن الأنظار تختلف في اللعبة الرسمية، فالبطاقة الدولية للاعب تشمل كل تفاصيله من محاسن ومساوئ، لهذا الاتحاد السعودي لكرة القدم ملزم بتطبيق العقوبة، وكأس السوبر مباراة رسمية ويطبق عليه القانون، وعلى اللاعب الالتزام بما جاء في العقوبة الانضباطية، وفي حال مشاركته سيتعرض الاتحاد للخسارة.