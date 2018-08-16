رجال الأمن يحرسون اتحاد جدة.. والجماهير تغيب

فرض الاتحاديون طوقاً أمنياً حول فريقهم خلال وصوله إلى فندقه الجديد وحتى خروجه من مقر إقامته في الشمال الغربي من العاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل يومين من مواجهة الهلال على ملعب "لوفتوس رود".

واختارت إدارة الاتحاد أحد الفنادق بجانب ملعب ويمبلي الشهير ليكون مقراً للفريق حتى نهاية مباراة السوبر أمام الهلال مساء السبت، بعدما أمضى فريقها الأيام الماضية في إحدى ضواحي لندن.

وعلى غير العادة، ورغم تواجد عدد من السعوديين في لندن خلال إجازة الصيف، لم تحتشد الجماهير حول الفندق أو لاعبي الفريق خلال وصول اللاعبين وحتى عند مغادرتهم إلى ملعب التمارين، بينما كان رجال الأمن التابعون للفندق يحيطون بحافلة الفريق وينتشرون في الشارع الصغير المجاور للفندق للتأكد من رحيل البعثة إلى مقر التدريبات مساء الخميس بتوقيت العاصمة البريطانية.

وسيقضي الاتحاديون قرابة 20 دقيقة يومي الجمعة والسبت عندما يغادرون الفندق الواقع في منطقة ويمبلي، وحتى الوصول إلى ملعب المباراة الذي سيحتضن تدريب يوم الجمعة ومؤتمر رامون دياز الصحافي الذي سيعقده في المركز الإعلامي للحديث عن أولى مواجهاته كمدرب للاتحاد أمام فريقه السابق الهلال.