دياز.. بدأ عبر الكلاسيكو.. وعاد إليه في السوبر

يدخل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لقاء يوم السبت بهدف الفوز ببطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، وتحقيق لقبه الرسمي الأول برفقة فريقه الجديد وبطل كأس الملك اتحاد جدة، على فريقه السابق وبطل الدوري السعودي الهلال.

وتعاقد اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني الشهير أواخر مايو الماضي، ليبدأ معه مباراته الرسمية الأولى أمام الهلال، وهي ذات الصدفة التي حدثت مع دياز عندما قاد أولى مبارياته الرسمية مع الهلال والتي خسرها أمام الاتحاد.

وخاض دياز فترة موسمين مليئة بالمشاعر والحب من الجماهير الهلالية بعد أن حقق لفريق العاصمة لقب الدوري المحلي بعد غياب دام 6 أعوام، كما وصل إلى خسارة وحيدة في جميع مباريات عام 2017، كانت الخسارة في اليابان أمام أوراوا ريد دايموندز، ليحقق الهلال المركز الثاني.

وفي موسمه الثاني، واصل دياز، ونجل إيميليانو، زرع حب الجماهير لهما بعد أن ساهما في منافسة الهلال على بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي، غير أن خروج الفريق المبكر من كأس الملك أمام القادسية، ووداعه دوري أبطال آسيا من المجموعات برصيد نقطتين، حال دون ذلك، وتصدر إدارة الهلال بياناً بإقالة المدرب المخضرم، الذي صنع شكلاً متميزاً لأفرق العاصمة في فترة قصيرة.

وبعد إقالتهما بـ3 أشهر، خرج إيميليانو دياز على قناة "العربية" ليتحدث عن أسباب الإقالة بالتفصيل، مؤكداً حينها أنه لا يزال هو ووالده يحملان مشاعر الود والحب تجاه الهلال حتى بعد الإقالة، قبل أن يبدأ بذرف الدموع، ما جعل أنصار الهلال يتغنون بأن لا أحد يرتدي قميص الهلال إلا ويُزرع في قلبه حب النادي، كما بدأ البعض منهم بطلب إعادة المدرب وطاقمه الفني إلى النادي، خاصة أن الإدارة الجديدة يترأسها سامي الجابر، نجم الفريق السابق.

وأبت جودة الطاقم الفني لرامون ونجله إلا أن تقف في وجه الهلال، بعد أن كان قريباً من قيادة الأهلي المصري، قبل أن يتعاقد مع اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، ليكون دياز قائداً جديداً لكتيبة أصفر مدينة جدة، وتكون مباراته الرسمية الأولى أمام فريقه السابق في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، وهي المواجهة ذاتها التي حدثت قبل 3 أعوام عندما واجه اتحاد جدة بإشراف التشيلي سييرا في الدور الأول من موسم 2016-2017.