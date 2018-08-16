مفارقة السوبر.. بطل اللقب لا يحقق الدوري

دائما ما تكون المفارقات حاضرة في مباريات الكؤوس، وأحيانا تصدق الأرقام وتثبت من حين إلى آخر على الرغم من أنها قد تكون محض صدفة، بينما يذهب البعض إلى تثبيتها مثلما يحدث في إسبانيا، حيث لا يفوز بطل السوبر الإسباني بلقب "الليغا" في الموسم الجديد.

وقبل السوبر السعودي الذي يجمع الهلال والاتحاد يوم السبت على كأس الهيئة العامة للرياضة، في المباراة التي تقام على استاد "لوفتوس رود" بالعاصمة البريطانية لندن، تبرز العديد من الحقائق الناتجة من أرقام سابقة شهدها السوبر السعودي.

ويواجه الهلال والاتحاد خطر التخلي عن لقب الدوري في الموسم الجديد 2018-2019، بسبب حقائق برزت مؤخرا والتي طالت أبطال السوبر السعودي في المواسم الأخيرة، حيث فشل بطل السوبر في تحقيق لقب الدوري في الموسم الجديد.

وتدهورت نتائج الفتح بطل نسخة 2013، وكان مهددا بالهبوط بعد فوزه بالسوبر على الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين، بينما تراجع ترتيب الشباب بطل نسخة 2014 والتي حققها على حساب النصر بركلات الترجيح، وحقق الهلال المركز الثاني في الدوري عقب تتويجه بلقب السوبر السعودي في 2015 ضد النصر بهدف نظيف، وأيضا لم يحقق الأهلي لقب الدوري بعد فوزه بنسخة 2016 على حساب الهلال بركلات الترجيح.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد لم يتوج بالسوبر السعودي رغم مشاركته في النسخة الأولى 2013، بينما حقق الهلال اللقب مرة في 2015.