اتحاد جدة يتفوق على الهلال في النهائيات

يسعى اتحاد جدة لتأكيد تفوقه على الهلال في النهائيات حينما يلاقيه يوم السبت على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن على كأس السوبر.

وسبق للفريقين أن التقيا 9 مرات في المباريات النهائية كانت الغلبة للاتحاد بـ5 انتصارات في حين كان نصيب الهلال 4 انتصارات. ويعود تاريخ لقاءات الفريقان في النهائيات إلى عام 1964 حينما التقوا على نهائي كأس الملك والذي احتضنه ملعب الصائغ بالرياض وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

والتقى الفريقان مجدداً في البطولة في العام 1965 على ملعب الصائغ بالرياض وفاز الهلال بركلات الترجيح 3-1. وعادت لقاءات الفريقين في نهائي كأس الملك في عام 1982 حينما التقوا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفاز الهلال بنتيجة 3-1.

وفي عام 1986 التقى الفريقان لأول مرة على نهائي كأس الاتحاد السعودي في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل وفاز الاتحاد بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. وفي عام 1994 خاض الفريقان أول نهائي خارجي بينهما حيث كانت في البطولة العربية ونجح الهلال بالفوز بركلات الترجيح في المواجهة التي احتنضها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي عام 1997 تواجه الفريقان على نهائي الدوري في المباراة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل وفاز فيها الاتحاد 2-صفر. وفي عام 2002 التقى الفريقان على نهائي الدوري في مباراة احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز فيها الهلال 2-1.



وفي عام 2007 التقى الفريقان في آخر نهائي للدوري بنسخته القديمة ونجح الاتحاد باقتناص اللقب بفوزه 2-1 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وآخر نهائي أقيم بين الفريقين كان عام 2010 حينما التقوا في المباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال وتوج الاتحاد حينها باللقب بفوزه بركلات الترجيح في المواجهة التي احتصنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.