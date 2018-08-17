بثلاثية.. الأخضر الأولمبي يتجاوز ميانمار في "الآسيوية"

حقق المنتخب السعودي الأولمبي، تحت 23 عاماً، انتصاره الأول في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا، بعد فوزه 3 - صفر على ميانمار.

ولعب الأخضر الأولمبي مباراتين، تعادل في الأولى أمام إيران بلا أهداف، فيما فاز بالثانية أمام ميانمار بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 15، كما أضاف الثاني بذات الطريقة في الشوط الثاني عند الدقيقة 59، قبل أن يضيف متعب الحماد الهدف الثالث في آخر دقائق اللقاء، ليعزز الأخضر الأولمبي حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 برصيد 4 نقاط.

ويتصدر المجموعة السادسة بأربعة نقاط، وهو عدد نقاط إيران، فيما تحتل منتخبات كوريا الشمالية وميانمار المرتبة الثالثة والرابعة.

ويلعب الأخضر الأولمبي مباراته الأخيرة في المجموعة أمام كوريا الشمالية يوم الاثنين.