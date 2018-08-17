الأخضر يتأهل إلى نهائي مونديال "الإعاقة الذهنية"

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة على نظيره الفرنسي، 4 - 1، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم لذوي الإعاقة الذهنية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تن فيلا".

وسجل عبدالله الدوسري هدف الأخضر الأول في الدقيقة 15، ليضيف عبدالله آدم الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق، إلا أن المنتخب الفرنسي قلص الفارق بهدف لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد بوهلال، هدف المنتخب السعودي الثالث، 57، ليختتم عمر كسار المباراة بالهدف الرابع قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وسيلعب الأخضر أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي البطولة العالمية يوم السبت المقبل 18 أغسطس الجاري.