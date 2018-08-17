المدربون الأوروبيون الأكثر تتويجاً بكأس السوبر

يسعى الأرجنتيني رامون دياز مدرب اتحاد جدة أن يكون أن مدربا لاتينيا يحقق كأس السوبر السعودي، حينما يواجه فريقه السابق الهلال يوم السبت على ملعب لوفتوس رود بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويسيطر المدربون الأوروبيون على البطولة التي أقيمت أربع مرات سابقة بتحقيقهم ثلاثة ألقاب في حين ذهب اللقب الأول لمدرب عربي وهو التونسي فتحي الجبال.

ونجح التونسي فتحي الجبال بتسجيل اسمه كأول مدرب يقود فريقه لتحقيق لقب السوبر في أول نسخة للبطولة عقب قيادته فريقه الفتح للفوز على اتحاد جدة 3-2 في عام 2013، الذي كان يدربه الإسباني بينيات خوزيه.

في حين سجّل البرتغالي جوزيه مورايس اسمه كأول مدرب أوروبي يحقق اللقب عقب تتويجه برفقة فريقه الشباب باللقب عام 2014 بعد فوزه على جاره النصر بركلات الترجيح، الذي كان يدربه الإسباني راؤول كانيدا. ونجح اليوناني جورجيوس دونيس بتحقيق اللقب في عام 2015 برفقة فريقه الهلال عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر 1-صفر، والذي كان يدربه الأوروغوياني جورجي داسيلفا.

آخر المدربين المتوجين باللقب هو البرتغالي جوزيه غوميز والذي حقق اللقب في عام 2016 مع فريقه الأهلي عقب فوزه على الهلال بركلات الترجيح، والذي كان يدربه الأوروغوياني غوستافو ماتوساس.