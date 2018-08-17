الهلال واتحاد جدة يفتتحان الموسم بقمة نارية

يفتتح فريقا الهلال واتحاد جدة يوم السبت الموسم السعودي الجديد حينما يلتقيان على ملعب لوفتس رود معقل نادي كوينز بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلاً لدوري جميل السعودي اللقاء بعدما أكمل إعداده بمعسكر أقامه في النمسا بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمدة ثلاثة أسابيع. وخاض الفريق خمس مباريات ودية حيث فاز على فريق رابيد لينز 5-صفر، ورادوملي 3-صفر، وخسر أمام فورتونا دوسلدروف 2-صفر، وفاز على فريق أخيسار 3-1 وتعادل في آخر مبارياته أمام أودينيزي الإيطالي 1-1.

وسيكون بإمكان البرتغالي جيسوس الاستعانة بجميع لاعبيه الأجانب المتواجدين مع الفريق وهم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" والإسباني ألبرتو بوتيا والبيروفي آندري كاريو والعماني علي الحبسي والسوري عمر خربين والمغربي أشرف بن شرقي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

وسبق للهلال أن حقق اللقب مرة واحدة عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر على ذات الملعب في موسم 2015. وفي المقابل يسعى الاتحاد لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه عقب خسارته أول لقب عام 2013 أمام الفتح حينما خسر 3-2.

وأكمل الاتحاد استعداده للموسم الرياضي بإقامة معسكر في النمسا بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي سيلعب أول مباراة له أمام فريقه السابق الهلال والذي توج معه بلقب الدوري وكأس الملك.

وخاض من خلال معسكره أربع لقاءات ودية حيث فاز على الوحدة والفجيرة الإماراتيين بنتيجة واحدة 3-1 وتعادل أمام فريقي كركا السلوفيني والظفرة الاماراتي بنتيجة 1-1، وخاض مباراة وحيدة في لندن أمام ريدينغ الإنجليزي وفاز بثلاثية نظيفة.



وأغلقت إدارة الاتحاد ملف اللاعبين الأجانب بعدما تعاقدت مع 7 لاعبين جدد هم الأسترالي ماثيو يورمان والمغربي كريم الأحمدي والصربي أليكساندر بيزتش والبرازيليين جوناس ورومارينيو وفالديفيا وتياغو كارليتو، إضافة إلى التشيلي كارلوس فيلانويفا.