جيسوس: دياز يعرف الهلال.. لكنه يجهل أفكاري

قلل جورجي جيسوس مدرب الهلال من أهمية معرفة رامون دياز مدرب اتحاد جدة السابق لقدرات لاعبي الهلال، مشيراً بأن نظيره الأرجنتيني قد يعرف اللاعبين لكنه لا يعرف أفكاره.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: ربما يعرف دياز قدرات لاعبي الهلال، لكنه لا يعرف أفكاري، فأنا مدرب الهلال خلال الشهرين الماضيين.

وواصل: إقامة نهائي السوبر في لندن يعكس أهمية الكرة السعودية، فالأوروبيون سيوجهون أنظارهم إلى المباراة، وفوزنا باللقاء سيعني التتويج ببطولة.

وحول الإصابات التي يعاني منها فريقه، قال: "سلمان الفرج وعبدالله عطيف لن يستطيعا المشاركة في المواجهة، بينما لم يتأكد الأمر حيال ياسر الشهراني بعد". وأردف: عموري لاعب ذكي ويستطيع التأقلم واختصار الوقت وسيكون جزء من قائمة المباراة.

وفي المقابل أكد محمد الشلهوب أن الفوز ببطولة السوبر سيعني لفريقه الكثير، وزاد: الحصول على الكأس سيمنحنا أريحية أكثر وسنبدأ موسمنا ببطولة، أما عن مواجهة الشباب العماني في البطولة العربية كانت شبه تحضيرية بحسب ما أكد المدرب جيسوس.