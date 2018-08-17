صحفي بريطاني يعشق الهلال.. ومتشوق لتجربة الرئيس سامي

يقدم الصحفي البريطاني جيك كوهين، المختص بتغطية أخبار كرة القدم الإنجليزية في جريدة "إندبندنت" العريقة، نفسه كمشجع هلالي، ويبدي حماسة كبيرة لمشاهدة سامي الجابر في موسمه الأول كرئيس لبطل الدوري السعودي.

ويعمل كوهين على تغطية أخبار أندية لندن وتحديداً تشيلسي وأرسنال في مبارياتهما بالدوري الإنجليزي، بيد أنه تواجد لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد مساء الجمعة.

وقال كوهين لـ"العربية.نت": أنا أحب الهلال وأتابعه منذ سنوات، أتذكر بأنني كتبت عبر حسابي في تويتر أن تشكيلة الهلال حصلت على عدد إعادة تغريد بالآلاف، وفعلاً وجدت تفاعلاً كبيراً من الجماهير السعودية.

وواصل: عرفت الهلال من بعض الأصدقاء السعوديين، وبدأت بمتابعته واستفدت حقيقة من نشاط حسابه الإنجليزي الذي سهل علي المتابعة بدقة. وواصل: أتذكر أني في بعض الأحيان كنت أسافر لتغطية مباراة في مدينة أخرى، وأتابع مباريات الهلال على الإنترنت، فهو فريق كبير على مستوى آسيا، واستطاع الحصول على عدد بطولات كبير.

وأردف: متشوق جداً لبدء تجربة سامي الجابر كرئيس بعدما كان لاعباً رائعاً، نتذكر جميعاً أنه من القلائل الذين خاضوا 4 بطولات مونديالية، وسجل خلالها 3 أهداف، كما خاض تجربة في ملاعب إنجلترا مع وولفرهامبتون، وكذلك علي الحبسي الذي تألق مع ويغان وبولتون.

وزاد: عمر خربين لاعب رائع جداً فهو أفضل لاعب آسيوي وما زال بعمر صغير، وكذلك عموري الذي انتقل بصفقة رائعة للأزرق.