مهاجر يمني يشجع الأهلي.. ويبحث عن الاتحاد

على بوابة ملعب "لوفتوس رود" وقف علي بالرداء اليمني التقليدي، متكئاً على عصاه، والهدف التقاط صور مع لاعبي الاتحاد رغم أنه مشجع أهلاوي.

ويحتضن ملعب "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجيرز الإنجليزي مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد يوم السبت للمرة الثانية في تاريخه.

وقال علي ناصر لـ"العربية.نت": كنت أعرف أن المباراة ستقام على هذا الملعب، وسعدت كثيراً لأنه يبعد خطوات بسيطة عن منزلي، وجئت إلى هنا فقط لألتقط صوراً مع لاعبي الاتحاد وأرسلها إلى أصدقائي في السعودية.

وواصل: أنا عشت في السعودية أكثر من 3 عقود، وأنا بالأساس مشجع أهلاوي، وعندما عرفت بإقامة المباراة في لوفتوس رود اشتريت تذاكرها قبل أن يقرر الاتحاد السعودي تخفيضها، وسيتم استرداد المبلغ المتبقي والبالغ 20 جنيها إسترلينيا.

واحتفظ ناصر بذكرياته عن الملاعب السعودية التي يحفظها جيداً كمشجع للأهلي قبل أن يغادر إلى لندن في مطلع التسعينيات الميلادية، ويقول: أحب الأهلي ويأتي بعده الاتحاد، لا تهمني منافستهما فهكذا أصنف نفسي.