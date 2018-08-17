ياسر سالم: من الصعب مشاركة عموري أساسيا مع الهلال

أكد ياسر سالم اللاعب الدولي الإماراتي السابق ومهاجم الوحدة، أنه من الصعب مشاركة عمر عبدالرحمن كلاعب أساسي في مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد يوم السبت والتي تقام على ملعب "لوفتس رود" معقل نادي كوينز بارك في العاصمة البريطانية لندن.

وقال مهاجم الإمارات السابق لـ"العربية.نت": مشاركة عموري تتوقف على جاهزيته البدنية، لاسيما وأنه لم يخض أي معسكر تحضيري في فترة الصيف سواء مع المنتخب أو النادي.

وتعد مواجهة السوبر المباراة الرسمية الأولى للنجم الإماراتي مع الهلال بعد انضمامه لصفوف الفريق مؤخرا لمدة عام كامل.

وأضاف ياسر سالم: عمر لاعب ذو قيمة كبيرة، ولابد من استخدامه في الوقت المناسب، وهو معروف بقدراته العالية التي تؤهله للتألق في مباراته الأولى مع الهلال، بالرغم من أنها مواجهة صعبة كونها ضد اتحاد جدة.

وتابع: الضغوطات عالية عليه لكن مع الاستمرارية قادر على الظهور بأفضل صورة، واذا لم يوفق عموري في ظهوره الأول ضد الاتحاد، فهذا لن يؤثر عليه، لأن إمكاناته أكبر من تقييمه بعد مباراة واحدة، والتعاقد معه لموسم كامل وليس للقاء واحد.

وأشار سالم إلى أن التخوف يكمن في إمكانية إصابة اللاعب إذا ما شارك يوم السبت وهو ليس في الجاهزية البدنية المطلوبة، واختتم حديثه، قائلا: عمر يمتلك كافة المقومات التي تضمن نجاحه مع الهلال في الموسم الجديد، وأيضا من الممكن أن يقدم أوراق اعتماده مبكرا ابتداء من مباراة السوبر السعودي.