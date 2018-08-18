أخضر الاحتياجات الخاصة يفوز بكأس العالم للمرة الرابعة

حقق المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة لقبه المونديالي الرابع بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي 2 - صفر، في البطولة المقامة بالسويد.

وتقدم المنتخب السعودي في الشوط الأول بهدف عبدالله الدوسري في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف. وسجل الأخضر الهدف الثاني والأخير في اللقاء عند الدقيقة 84 عن طريق الدوسري مرة أخرى، ليحقق الأخضر لقبه العالمي الرابع.

تتويج المنتخب السعودي بكأس العالم

وتعود أول ألقاب أخضر الاحتياجات الخاصة إلى نهائي عام 2006، بعد التعادل أمام هولندا بأربعة أهداف لمثلها على ملعب باي أرينا في ليفركوزن الألمانية، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح واقتناص اللقب الأول. وفي عام 2010، تغلب الأخضر على نظيره الهولندي مرة أخرى، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب بيتر موكابا في بولوكوان الجنوب أفريقية، وانتهى بهدف دون رد. فيما حقق الأخضر ثلاثيته المونديالية في عام 2014، بالفوز على جنوب أفريقيا بأربعة أهداف لهدفين على ملعب أرينا كورينثيانز بساو باولو البرازيلية.