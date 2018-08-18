إدواردو يقود الهلال إلى سوبر لندني جديد

توج الهلال بطلاً لكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على اتحاد جدة 2-1، في المباراة التي احتضنها ستاد لوفتس رود في العاصمة الأنجليزية لندن في افتتاح الموسم السعودي.‏‫

وبدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، بكامل لاعبيه الأجانب المتاحين حيث شارك بجميع السبع لاعبين وهم البرازيليين كارليتو وجوناس وفالديفيا ورومانينيو والاسترالي جورمان ماثيو والمغربي كريم الأحمدي والتشيلي فيلانويفا، في حين بقي المهاجم الصربي أليكساندر بيسيتش على دكة البدلاء.

في حين بدأ البرتغالي جورجي جيسوس المباراة بـ6 لاعبين أجانب وهم الحارس العماني علي الحبسي والاسباني ألبرتو بوتيا والاماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" والبيروفي آندري كاريلو والبرازيلي كارلوس ادواردو والفنزويلي غليمين ريفاس، في حين أبقى الثنائي السوري عمر خربين والمغربي أشرف بن شرقي على دكة البدلاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته على وسط الملعب بدون خطورة في العشرين دقيقة الأولى.

وسنحت أولى الفرص الهلالية للاعبه سالم الدوسري الذي ارتقى لعرضية زميله الاماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عساف القرني.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عموري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عساف القرني الذي أبعدها بصعوبة. وواصل الهلال هجومه وتمكن قائده البرازيلي كارلوس ادواردو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 35 بعدما استغل هفوة مدافع الاتحاد أحمد عسيري في ابعاد كرة ليضع الكرة في الشباك، وهو الهدف الذي انتهى الشوط الأول عليه.

وفي الشوط الثاني دفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد بتغييره الأول بدخول المهاجم الصربي اليكساندر بيسيتش بديلاً للبرازيلي فالديفيا. وتحسن أداء الاتحاد وكاد مدافعه حسن معاذ أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس العماني علي الحبسي. وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله التشيلي فيلانويفا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 62 تمكن الفنزويلي ريفاس من تسجيل الهدف الثاني للهلال بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ادواردو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس عساف القرني ويضع الكرة في الشباك. وحاول الاتحاد العودة سريعاً ونجح لاعبه المغربي كريم الأحمدي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 66 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي الحبسي.

وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل بعدما كثف هجومه على مرمى الهلال الذي أجاد مدافعوه وحارس مرماهم علي الحبسي في المحافظة على مرماهم وبقاء النتيجة على حالها 2-1 ليتوجوا باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.