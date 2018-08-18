اتحاد جدة يؤكد مشاركة البرازيلي جوناس في مباراة السوبر

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، مشاركة المحترف البرازيلي جوناس رسمياً في لقاء السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد أن ترددت أنباء بإيقافه عن اللعب مباراة واحدة بسبب تلقيه بطاقة حمراء مع فريقه السابق.

وجاء في بيان النادي الرسمي على "تويتر": جهود مجلس الإدارة تثمر بمشاركة اللاعب جوناس في مباراة السوبر السعودي، حيث وجه المجلس بتشكيل لجنة من الإدارة القانونية والاحتراف بالنادي لدراسة الموضوع والمتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي والاتحاد البرازيلي لتحويل العقوبة لبدائل أخرى، وفقا للنظام المتبع في الكرة البرازيلية، فور ظهور مسألة إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في آخر مشاركة مع فريقه السابق في الدوري البرازيلي.