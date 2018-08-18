الأحمدي: لم نظهر بشكل جيد وافتقدنا التجانس

أوضح الدولي الغربي كريم الأحمدي لاعب اتحاد جدة أن فريقه لم يظهر بشكل جيد خصوصا في الشوط الأول أمام الهلال، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الأحمدي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: المواجهة كانت قوية، لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول، لكننا قدمنا مستوى جيدا في الثاني، ولم نستغل الفرص التي لاحت لنا.

وأضاف: اعتمدنا في الشوط الأول على الكرات الطويلة، بينما كان الاستحواذ أفضل في الشوط الثاني بالنسبة لنا لكننا لم نترجم الفرص لأهداف.

وتعاقد اتحاد جدة مع الدولي المغربي "33 عاما" يوليو الماضي لمدة موسمين قادما من فينورد روتردام الهولندي، وبعد مشاركته مع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم 2018.

واختتم الأحمدي تصريحاته، قائلا: من الصعب تقبل أي هزيمة، لم نتجانس بالشكل المطلوب لأن تحضيراتنا لم تتعد 5 أسابيع، لاسيما وأن هناك عناصر جديدة، وتعثرنا في البداية لكن ينتظرنا موسم طويل وسنعمل على تقديم الأفضل.