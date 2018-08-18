المقيرن: الاتحاد يتطلع لبداية مثالية أمام الهلال

أكد نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، أن الفريق يتطلع إلى تحقيق بداية مثالية في الموسم الجديد عندما يقابل الهلال يوم السبت في السوبر السعودي، الذي يحتضنه ملعب "لوفتس رود" معقل نادي كوينز بارك في العاصمة البريطانية لندن.

وقال المقيرن في تصريحات نشرها حساب الاتحاد الرسمي على "تويتر" : الجميع في الفريق أعطى أفضل ما لديه خلال فترة الإعداد من أجل تقديم موسم يليق بنادي الاتحاد ومكانته.

وأضاف: كل لاعب في الفريق يعلم تماما ما ينتظره الجمهور منه، ووعدنا جماهير الاتحاد بالعمل ونطمح في ترجمته إلى نتائج تسعدهم.