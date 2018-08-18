عموري: التكاتف سبب الفوز.. وأعد بتقديم الأفضل

أبدى الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب الهلال سعادته بتحقيق أول ألقابه مع ناديه الجديد، وذلك بعد الفوز بالسوبر السعودي عقب التغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم السبت على كأس الهيئة العامة للرياضة في العاصمة البريطانية لندن.

وقال عموري في تصريحات إعلامية بعد الفوز : استمتعنا بحضور الجماهير، وأبارك للشعب الإماراتي تحقيق أول بطولة لي بعد احترافي في الهلال.

وأضاف: كان لابد أن نكون متكاتفين لأنها مباراة واحدة وتمنحك السوبر السعودي، وانعكس ذلك بالأداء الجيد داخل الملعب.

وانضم عمر عبدالرحمن إلى الهلال في أغسطس الجاري لمدة موسم كامل، قادما من العين الإماراتي، ويعتبر لقاء السوبر المباراة الرسمية الأولى للاعب مع الفريق. وأوضح : لم أتدرب لفترة طويلة مع الهلال، لكنني تمكنت من العطاء في المباراة، وأعد جماهير الفريق بالأفضل في الفترة المقبلة.