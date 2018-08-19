اتحاد القدم يوافق على استقالة عزت.. ويعين التمياط رئيسا

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقالة عادل عزت من المنصب، كما عين نواف التمياط، النائب السابق، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة بالتكليف.

ونشر اتحاد القدم السعودي بياناً له بتفاصيل القرار: وافق اتحاد القدم على الاستقالة المرفوعة، حيث سيقوم نواف التمياط، نائب الرئيس بتسيير أعمال المجلس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد التمياط بأن الاتحاد سيعمل بجد لإنجاز البرامج والخطط خلال المرحلة المقبلة بوتيرة عالية إلى حين تسليم المهمة لمجلس الإدارة المقبل.

واختتم بيان الاتحاد: اعتمد المجلس عدداً من المقترحات، وذلك بتعديل المادة السابعة من فقرة "ب" من لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة بالإجراءات التنظيمية للعمل الإعلامي في المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين بعد المباريات، وتعديل المادة "53" من لائحة المسابقات الخاصة بارتكاب خطأ فني أو إداري خلال المباريات.