الجاسم يحدد وجهته المقبلة ويلعب للوحدة موسماً كاملاً

أعلن الوحدة تعاقده مع الدولي تيسير الجاسم، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة من أهلي جدة، بعد أن اختلفت الأنباء حول وجهته القادمة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" تغريدة جاء فيها: أنهت إدارة النادي التوقيع مع النجم الدولي تيسير الجاسم على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من النادي الأهلي.

وكان بابلو غيدي، المدير الفني لنادي أهلي جدة قد استبعد الجاسم من قائمة الفريق التي غادرت إلى النمسا، لإقامة معسكر إعدادي استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم المقبل.

يشار إلى أن الجاسم انضم لصفوف أهلي جدة موسم 2003 - 2004، ولم يلعب خارج أسوار النادي منذ التاريخ المذكور ونجح في التتويج معه بعدة ألقاب.