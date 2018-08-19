الدولي البوليفي ألفاريز يقود هجوم الحزم الموسم المقبل

تعاقد الحزم مع المهاجم جيلبرت ألفاريز، قادما من نادي خورخي ويلسترمان البوليفي، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وتمت الصفقة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" تغريده جاء فيها: الحزم يتعاقد مع المهاجم الدولي البوليفي جيلبرت الفاريز، قادماً من نادي خورخي ويلسترمان البوليفي "بدعم من تركي آل الشيخ.

وتوج ألفاريز، 26 عاما، بلقب هداف الدوري البوليفي الموسم الماضي، بعد تسجيله 17 هدفا خلال 26 مواجهة خاضها مع فريقه ويلسترمان.