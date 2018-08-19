آل الشيخ: الجمهور سيتابع الدوري السعودي مجاناً

أبدى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سعادته بالمستوى المميز الذي شهدته مباراة السوبر السعودي بين الاتحاد والهلال، والذي توج بلقبه الأخير بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على كأس الهيئة العامة للرياضة في العاصمة البريطانية لندن.

وقال تركي آل الشيخ في بيان نشره الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر": موعودون بموسم رياضي كروي مختلف هذا العام، في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يجده قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والذي نتج عنه إنهاء ملف ديون الأندية، إضافة لتوقيع أضخم عقد نقل تلفزيوني للمنافسات المحلية.

وأضاف: مباراة السوبر السعودي ظهرت بشكل مميز وبصورة تنبئ بموسم قوي ومختلف، خصوصا بعد التعاقدات التي أجرتها الأندية في الفترة الماضية مع مدربين عالميين مميزين وكذلك لاعبين محترفين على طراز عال.

وأكد تركي آل الشيخ أن الجمهور سيتابع الدوري والموسم بأكمله مجانا ودون تأخير.

وقدم التهنئة لفريق الهلال وإدارة وجماهير النادي بمناسبة فوزهم بلقب السوبر السعودي، متمنياً لفريق الاتحاد حظا أوفر في قادم البطولات.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة: بكل فخر، شكرا محمد بن سلمان، لن نوفيك حقك ونعدك بالأفضل.