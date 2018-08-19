عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الجابر لـ"العربية": خلال أيام سنعلن عن مهاجمنا الجديد

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

أوضح سامي الجابر، رئيس مجلس إدارة الهلال، أن الفريق يسعى للتعاقد مع مهاجم في الفترة القادمة بحسب طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مضيفاً بأن الخيارات محصورة على 3 لاعبين معروفين.

وقال الجابر في اتصال هاتفي مع "العربية" بعد فوز الهلال ببطولة السوبر الثانية: نتمنى أن تكون هذه انطلاقة لموسم ناجح نحقق فيه باقي البطولات، ويجب أن نعمل أكثر في المستقبل.

وأضاف الجابر حول تعاقدات الفريق القادمة: سنتعاقد مع لاعب أو لاعبين في الأيام القادمة خلال الفترة القصيرة القادمة ونفاوض 3 مهاجمين، قبل 5 أيام من إغلاق سوق الانتقالات.

كلمات دالّة

#الهلال, #سامي الجابر, #الاتحاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر