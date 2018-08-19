الجابر لـ"العربية": خلال أيام سنعلن عن مهاجمنا الجديد

أوضح سامي الجابر، رئيس مجلس إدارة الهلال، أن الفريق يسعى للتعاقد مع مهاجم في الفترة القادمة بحسب طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مضيفاً بأن الخيارات محصورة على 3 لاعبين معروفين.

وقال الجابر في اتصال هاتفي مع "العربية" بعد فوز الهلال ببطولة السوبر الثانية: نتمنى أن تكون هذه انطلاقة لموسم ناجح نحقق فيه باقي البطولات، ويجب أن نعمل أكثر في المستقبل.

وأضاف الجابر حول تعاقدات الفريق القادمة: سنتعاقد مع لاعب أو لاعبين في الأيام القادمة خلال الفترة القصيرة القادمة ونفاوض 3 مهاجمين، قبل 5 أيام من إغلاق سوق الانتقالات.