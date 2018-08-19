مدرب أخضر الاحتياجات الخاصة: لم تكن بطولة سهلة

أكد عبد العزيز الخالد، مدرب المنتخب السعودي للاحتياجات الخاضة، الفائز ببطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، أن الفوز بالبطولة لم يكن سهلاً نظراً لقوة المنتخب الأرجنتيني في النهائي.

وقال الخالد في لقاء مع "العربية": ضمت المجموعات 8 منتخبات وتأهلنا في المركز الأول لمجموعتنا، ولم يكن المنتخب الأرجنتيني سهلاً فقد لجأ إلى العنف في بعض اللقطات، وكان الحكم متساهلاً معهم.

وأضاف: جهزنا اللاعبين بمباريات مثل هذه، ولقد استفدنا كثيراً من المعسكرات التحضيرية التي سبقت كأس العالم، ونحن فخورون بالفوز بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وأشرف الخالد على المنتخب السعودي في جميع بطولات كؤوس العالم السابقة، والتي حقق فيها الأخضر 4 بطولات كأس عالم من 5 مشاركات.