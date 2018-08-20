الحبسي يحتفل بالسوبر مع طفل سعودي في المستشفى

سجل الدولي العماني علي الحبسي حارس الهلال زيارة إلى الطفل السعودي سعود العباد، يوم الاثنين، وقدم له قميصه الذي لعبه به مباراة السوبر السعودي والتي فاز بها الهلال يوم السبت بهدفين مقابل هدف على اتحاد جدة في العاصمة البريطانية لندن.

وتعرض الطفل السعودي الأسبوع الماضي لحادث سير مع عائلته وأفقده والديه في سلطنة عُمان، ويرقد حاليا في مستشفى نزوى في عُمان حيث يتلقى العلاج اللازم.

وتركت زيارة الحبسي أثرا طيبا لدى الطفل سعود العابد الذي التقط الصور التذكارية و احتفل مع الحبسي بتحقيق السوبر السعودي، ووجدت الزيارة صدى على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صور زيارة علي الحبسي "36 عاما" للطفل في المستشفى.

وزار أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد العُماني سعود العابد في وقت سابق، للاطمئنان عليه والتخفيف عنه، وقدمت له الهدايا، كما نظم العشرات من العمانيين زيارات إلى الطفل السعودي بعدما نشرت صوره على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الآلاف.