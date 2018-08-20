جوليانو النصر..بكى من الجوع وزوجته حرمته برشلونة

اعتمد الدولي البرازيلي جوليانو دي باولا على التجارب القاسية في طفولته والتي جعلت منه شخصا قويا، لا يشتكي من أي شيء، حيث إنه يتذكر الصعوبات التي عاشها في صغره، والتي كانت مقسمة مع إخوته السبعة في بيت صغير بمدينة كوريتيبا عاصمة وأكبر مدينة في ولاية بارانا البرازيلية والتي يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 1.879.355 شخصاً اعتباراً من عام 2015 ، مما يجعلها ثامن أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في البلاد، وأكبر مدينة في منطقة جنوب البرازيل.

وأوضح اللاعب الذي انتقل إلى النصر يوم الاثنين لمدة 3 سنوات قادما من فنربخشة التركي، أنه عندما كان في العاشرة من عمره، كان يبكي بشدة في أحد الليالي بسبب الجوع الشديد، وقال لوالدته: أريد أن آكل. ونظرت إليه.. وعرف أنها ليس لديها شيء ليأكله، وأضاف: كنت أشرب الماء لسد رمق الجوع حتى أتمكن من النوم.

وأوضحت والدته في تصريحات صحافية بعدما وصلت إلى سن الرابعة والعشرين، أن المعاناة جعلته ينضج بسرعة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي ترعرع فيها بسبب عدم وجود المال، بجانب انفصال والديه عندما بلغ 14 ربيعا، كما أن والدته كانت تعاني من والده بسبب عشقه للحانات ولعب القمار.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن أول ما فعله هو عمل مشروع تجاري لوالده بعد احترافه خارج البرازيل، وقال: كنت دائما أدعم عائلتي وما زلت أساعد إخوتي والكثير من الناس.

وكانت تجربته في الدوري الروسي مع زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في موسمي 2016-2017 و 2017-2018، من أصعب التجارب في حياته الكروية، نظرا لانخفاض درجة الحرارة والتي وصلت إلى 25 درجة تحت الصفر.

واضطر بعدها لتعلم الملاكمة بعدما سقط على الأرض في احتكاك قوي مع لاعب روسي ولم يحتسب الحكم أي خطأ، حينها أجبره الأمر على تطوير بنيته الجسمانية، ودخل في حصص ملاكمة مع مدرب خاص لتطوير عضلاته، كما أنه تعلم العزف على الغيتار واللغة الروسية التي كانت صعبة جدا عليه.

يعشق جوليانو مشاهدة المباريات، وهو ما ترفضه زوجته أندريسا التي تزوج بها منذ كان في التاسعة عشرة من عمره، وفي أحد الأيام منعته من حضور مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، وقال: أنا أحب كرة القدم، لكن زوجتي مجنونة "ضاحكا".

وتدرج جوليانو في الفئات السنية للمنتخبات البرازيلية، حتى وصل إلى الفريق الأول، وخاض 14 مباراة مع البرازيل، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين.

الجانب الآخر له، أنه يعشق الأزياء وعالم الموضة ويحب ارتداء الملابس الأنيقة وعلامته المفضلة لويس فويتون ودولتشي آند غابانا، ويعشق روما الإيطالية ولندن البريطانية، ووجبته المفضلة هي الكباب التركي، وأفضل لاعب لديه البرازيلي رونالدينهو.