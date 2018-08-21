أمرابط: مشروع النصر جذبني.. والأندية السعودية قوية

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط إعجابه بالمشروع الذي وجده في النصر، الأمر الذي جذبه وجعله ينضم إلى الفريق ويخوض معه تجربة جديدة، وأبدى إعجابه بقوانين الدوري السعودي الجديدة.

وقال في تصريح لـ"العربية": لدينا فريق جيد وجماهير رائعة وسنقدم موسما كبيرا مع النصر.

وانضم صاحب الـ "31 عاما" إلى النصر في يوليو الماضي، بعد ظهوره المميز في كأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب المغربي.

ويفتتح النصر موسمه في الدوري السعودي خارج أرضه بمقابلة أحد في 30 أغسطس المقبل، وقال أمرابط: أتطلع إلى رؤية جماهير النصر، خصوصا في أولى مبارياتنا على أرضنا.

وأضاف: الأندية السعودية قوية، وعلينا أن نقدم أمامها أفضل ما لدينا.

وكان النصر فاز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في 13 أغسطس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية، وأوضح الدولي المغربي: مباراة الجزيرة لم تكن جيدة كثيرا، لكننا حققنا الفوز وهذا هو الأمر المهم.

وتابع: جميع لاعبي النصر قريبون مني وهذا أمر رائع، كما أننا نصلي سويا.