الأخضر الأولمبي يعود إلى التدريبات قبل مواجهة الصين

عاد المنتخب السعودي تحت 21 عاماً، يوم الأربعاء، إلى التدريبات في جاكرتا الإندونيسية، ضمن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 2018، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يوم الثلاثاء التي تلت خوض الأخضر اللقاء الأخير ضمن دور المجموعات من منافسات البطولة يوم الاثنين أمام كوريا الشمالية.



وأجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية يوم الأربعاء على ملعب التمرين في بيكاسي، بعد مغادرتهم إليها يوم الأربعاء كونها ستستضيف مباراتهم في دور الـ16 أمام الصين.

ويختتم الأخضر الأولمبي تحضيراته، يوم الخميس، لمواجهة الصين يوم الجمعة ضمن دور الـ16 في البطولة بحصة مسائية.