الرائد يتجاوز سبارتا براغ بثلاثية ودياً

فاز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف على سبارتا براغ التشيكي في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وسجل ثلاثية الرائد كل من سلطان السوادي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 15، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق ضربة جزاء أخرى تسبب فيها فرحان حساني وحولها ياسين الغناسي لهدف ثان، وأضاف أحمد حمودان الهدف الثالث في الدقيقة 68.

ويفتتح الرائد مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة الاتفاق في 30 أغسطس الجاري، وكان الفريق فاز في تجربته الأولى بمعسكره الإعدادي على فيكتوريا جيجكوف التشيكي 2-0، وكسب الودية الثانية 4-2 على ملادا بوليسلاف التشيكي.