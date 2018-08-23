الوحدة يوقع رسمياً مع أسامة هوساوي

أعلن الوحدة يوم الخميس تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي قادما من الهلال، بعدما قاد الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال حساب الوحدة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقعت إدارة النادي رسمياً عقداً احترافياً مع كابتن المنتخب السعودي أسامة هوساوي.

وعلق اللاعب على حسابه في "تويتر": وقعت رسميًا عقد عودتي إلى بيتي الأول، بعد عشر سنوات أعود لأسترجع الذكريات الجميلة عند صاحب العراقة والتاريخ. وأضاف: نسعى لواقع جميل يملؤه الطموح لصناعة مجد جديد، وأشكر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي كان له الفضل في عودتي.

وبدأ هوساوي مشواره في الوحدة، قبل انتقاله إلى الهلال في 2008، وخاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي في 2012، وفي نوفمبر من ذات العام عاد إلى الدوري السعودي ولعب مع الأهلي، وانتقل بعدها إلى الهلال في 2016.