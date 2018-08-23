أهلي جدة يتعاقد مع الدولي البرازيلي جوزيف

أعلنت إدارة أهلي جدة تعاقدها مع الدولي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب فناربخشة التركي لينضم إلى صفوف الفريق 3 مواسم مقبلة بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وبدأ دي سوزا (29 عاماً) مشواره مع كرة القدم في صفوف فاسكو دي غاما البرازيلي، وانتقل منه إلى بورتو البرتغالي قبل العودة إلى بلاده وتحديداً في صفوف ساوباولو وغريميو، وفي 2015 رحل إلى تركي لتمثيل فناربخشة التركي.

وفي عام 2015 استدعاه المدرب البرازيلي السابق دونغا إلى صفوف المنتخب ليحل بديلاً عن مواطنه راميريز في 3 مباريات دولية أمام اليابان وفرنسا وتشيلي.