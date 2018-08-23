الاتحاد السعودي يكشف سبب حذف تغريدة بيان جوناس

أكد الاتحاد السعودي أن بيان أهلية مشاركة لاعب اتحاد جدة، البرازيلي جوناس غوميز في مباراة السوبر السعودي لا زال موجوداً في موقعه الإلكتروني وأن سبب حذف التغريدة يعود لضمان التزامه بالأنظمة واللوائح الدولية المتعلقة بحفظ الوثائق الرسمية.

وكان الاتحاد السعودي أوضح في بيان سابق أن جوناس غوميز دي سوزا بات مؤهلاً للمشاركة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة والتي توج بلقبها الهلال بعد فوزه على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وذلك على خلفية الخطاب الذي تسلمه من الاتحاد البرازيلي يفيد بزوال أثر العقوبة المقررة عليه سابقاً بالإيقاف لمباراة واحدة، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الرياضية العليا في البرازيل والتي قامت باستبدال العقوبة المنطوق بها ضد اللاعب بمبلغ مادي، حيث قام اللاعب بسداد المبلغ المستوجب عليه، الأمر الذي يزول معه أثر العقوبة المقررة عليه بحسب ما ورد نصاً من الاتحاد البرازيلي.