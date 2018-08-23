النصر يتعاقد مع المهاجم المغربي حمد الله

أعلنت إدارة النصر التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعدما فسخ تعاقده مع الريان القطري ليكون اللاعب الأجنبي السابع الذي تتعاقد معه إدارة سعود آل سويلم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ اللاعب المهاجم (27 عاماً) مشواره مع كرة القدم بقميص فريق مدينته أولميبك أسفي، قبل أن ينتقل إلى النرويج وتحديداً مع فريق آلاسوندز والذي سجل بقميصه 15 هدفاً في موسم واحد، ورحل بعدها إلى الدوري الصيني لموسم واحد ليلعب مع غوانزو وسجل معه 25 هدفاً قبل الانتقال إلى قطر ليلعب مع الجيش والريان.

وعلى الصعيد الدولي خاض حمدالله 12 مباراة بقميص أسود الأطلس، سجل خلالها 6 أهداف دولية، كما لعب مع المنتخب المغربي الأولمبي بين عامي 2009-2011.

وتضم قائمة النصر حالياً كلاً من الأسترالي براد جونز والبرازيليين برونو أوفيني وبيتروس وجوليانو والنيجيري أحمد موسى والمغربيين محمد فوزير ونور الدين أمرابط والبيروفي كريستيان راموس.