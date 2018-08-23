رئيس النصر: آل الشيخ تكفل برواتب حمد الله

تقدم سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر بالشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل آل الشيخ والتي كانت وما زالت داعمة لمسيرة النصر.

وقال آل سويلم في بيان نشره الحساب الرسمي للنصر على "تويتر" يوم الخميس : قدم رئيس النادي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف وجماهير النصر الشكر الجزيل لتركي آل الشيخ على تكفله بكافة رواتب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وأضاف: هذا الدعم لا يستغرب من رئيس الهيئة العامة للرياضة والذي يأتي امتدادا لدعمه المستمر لنادي النصر وكافة الأندية لتكون الرياضة السعودية على المستوى الذي يليق بمكانة هذا الوطن الغالي.

وكان النصر أعلن يوم الخميس تعاقده مع الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله كلاعب حرّ بعقد يمتد لثلاث سنوات.