الهلال يوقع مع الفرنسي غوميز موسمين

أعلنت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر التوقيع مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث قادماً من غلطة سراي التركي.



وكان سامي الجابر قد أعلن عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم الخميس اتفاق النادي مع المهاجم الفرنسي العملاق، قبل أن يؤكد حساب النادي الرسمي توقيع اللاعب وحمله قميص النادي الأزرق.

وكتب الجابر على "تويتر": إلى ما قبل دخوله المستشفى، كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح غوميز هلاليا. وأضاف: الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتسبقها الدعوات للمولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية.

وكان اللاعب الذي سبق ولعب مع المنتخب الفرنسي، قد ساهم في 38 هدفاً خلال 40 مباراة مع غلطة سراي الموسم الماضي.