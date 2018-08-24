آل الشيخ يوجه بصرف 20 ألف ريال للاعبي الأخضر الأولمبي

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بصرف مكافأة مالية تبلغ 20 ألف ريال للاعبي المنتخب السعودي الأولمبي بعد فوزهم على الصين 4-3 في دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية.

وسجل هارون كامارا ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 165 و33 و60، وسعد السلولي، 29، ليتأهل الأخضر الأولمبي إلى دور الـ8.

وجاء على حساب هيئة الرياضة الرسمي في "تويتر": تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يهنئ لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاماً عقب فوزهم على منتخب الصين ضمن دورة الألعاب الآسيوية، ويوجّه بصرف مكافأة، 20 ألف ريال لكل لاعب.