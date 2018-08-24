البرازيليون الأكثر تواجداً في قوائم فرق الدوري السعودي

أبرمت أندية دوري المحترفين السعودي الكثير من الصفقات الرنانة في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت يوم الخميس، ونجحت الفرق في التوقيع مع 86 لاعبا في "ميركاتو الصيف".

ووصل عدد اللاعبين الأجانب في الأندية المشاركة في دوري المحترفين إلى 128 لاعبا ، فيما استمر 42 لاعبا مع الفرق من الموسم الماضي.

وتصدرت الجنسية البرازيلية قائمة أكبر عدد من اللاعبين الأجانب في الأندية، ومن المقرر أن يتواجد 42 لاعبا برازيليا في الموسم الجديد 2018-2019.

وشهدت الانتقالات الصيفية تواجد جنسية جديدة لأول مرة في الدوري السعودي، بعد تعاقد الهلال مع الإماراتي عمر عبدالرحمن لموسم كامل، ويعتبر اللاعبون المغاربة الأكثر عربيا في الدوري السعودي "8 لاعبين"، أما النيجيري أحمد موسى فهو الأغلى بواقع "19 مليون يورو".