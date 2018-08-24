الحربي يحقق أول ميدالية سعودية في "آسياد" جاكرتا

فاز الرامي حسين غويلي الحربي بأول ميدالية للسعودية في الدورة الآسيوية الـ 18 بجاكرتا الإندونيسية، وذلك بعد تحقيقه الميدالية الفضية في منافسات البندقية "300م" التي اختتمت يوم الجمعة.

ونجح الحربي في اقتناص أول ميدالية فضية للسعودية من بين 13 راميا، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الذهبية.

وقال في تصريحات إعلامية بعد الفوز بالمركز الثاني: التحدي كان قويا في منافسات البندقية 300م مع الكوريين، ونقطـة واحدة حرمتني من الذهب الآسيوي. وأضاف: هذا الإنجـاز ليس لي وحدي.. لكل الشعب السعـودي.

وهنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لاعب المنتخب السعودي للرماية حسين بن غويلي الحربي بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية، ووجه بتقديم 300 ألف ريال له تقديراً لهذا الإنجاز.

وأجرى الأمير فهد بن جلوي مدير الوفد السعودي اتصالاً بحسين الحربي بعد الإنجاز الذي حققه وقام بتهنئته.