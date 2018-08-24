القادسية يواجه الباطن ودياً قبل انطلاق الدوري السعودي

يلتقي القادسية يوم السبت نظيره الباطن، في مباراة ودية تقام على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وتعتبر مباراة الباطن هي المواجهة الودية السادسة ضمن برنامج تحضيرات القادسية للموسم الجديد، وفضل الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، مدرب القادسية أن تكون المباراة مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

وفاز القادسية في خامس مبارياته الودية على نظيره الاتحاد البحريني بخماسية نظيفة، فيما 4 مباريات ودية ضمن المعسكر الخارجي بالنمسا، فاز في الأولى على فريق الريا السلوفيني 2-صفر ، بينما خسر في الثانية أمام هاتربيرغ النمساوي بهدفين مقابل هدف. وعاد القادسية ليحقق الفوز على فريق الحزم في ثالث مبارياته الودية بهدف نظيف، ليختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر الخارجي بالفوز على هالداش المجري بثلاثية نظيفة في المباراة الرابعة.