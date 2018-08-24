بالفيديو.. النصر يقدم لاعبيه الجدد أمام الجماهير

أقام النصر حفلاً لتقديم اللاعبين الجدد للجماهير قبل ودية الفريق أمام الشباب يوم الجمعة، وكان الحفل برعاية الاتحاد للطيران، الراعي الرسمي للنادي.

وقدم النصر اللاعبين الجدد وهم الأسترالي براد جونز والبيروفي كريستيان راموس والنيجيري أحمد موسى وبرونو أوفيني وبيتروس أراوجو وجوليانو من البرازيل والمغربيين محمد فوزير ونور الدين أمرابط، وسط أهازيج الجماهير المحتفية بالتعاقدات الجديدة.

وكان عبد الرزاق حمد الله، هو الغائب الوحيد عن الحفل بعد أن أتم النصر تعاقده مع المهاجم المغربي في آخر أيام سوق الانتقالات، يوم الخميس.