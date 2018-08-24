الفرنسي غوميز: سعيد بخوض تجربة الهلال

ودع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إدارة وجماهير فريقه السابق غلطة سراي التركي بعدة رسائل يوم الجمعة، وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الهلال لمدة موسمين يوم الخميس، مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.

وكتب غوميز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أشعر بعاطفة مزدوجة، يسعدني اكتشاف بلد ونادٍ جديد ولكني حزين أيضا لمغادرة النادي الذي جعلني أشعر بأهميتي ومنحني لقب بطل لأول مرة، وسمح لي بترك بصمة في قائمة الهدافين بالدوري التركي.

وأضاف: سأترك أصدقائي في غلطة سراي، وشكراً لزملائي الذين بدونهم لما كنت أقوم بما فعلته ولأعضاء الفريق الذي كانوا هنا من أجل مساعدتي، وشكراً للمدرب ايضاً الذي أخبرني كيف أكون بطلا.

وأكمل: كرة القدم شيء كبير وجميل، ولكن في بادئ الأمر الإنسان هو الذي يقرر، الجماهير التي رأيتها هنا، تحب ناديها بشغف كبير وتحيا من أجله، لن أنساكم أبداً، عائلتي في غلطة سراي يعرفون شيئاً واحداً وهو إنه ليس من السهل علي تركهم ولكن أحيانا الحياة لا تعطيك الفرص أن تختار، أحيانا هناك قرارات يجب عليك أن تتخذها.

واختتم تغريداته :سوف تكونون في قلبي إلى الأبد.