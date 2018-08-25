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أحمد موسى لـ"العربية": النصر عظيم.. ونحن كعائلة واحدة

المصدر: الرياض - رياض المسلم
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أبدى الدولي النيجيري أحمد موسى، محترف النصر، سعادته تجاه حفل استقبال اللاعبين الذي أقامه النادي يوم الجمعة، مضيفاً بأن الجميع في النادي يشعرون بأنهم عائلة واحدة.

وقال موسى في مقابلة مع "العربية" بعد انتهاء حفل استقبال اللاعبين: أشعر بسعادة بالغة، فجمهور النصر يشعرك بالفرحة وهو يستحق أن نتعب من أجله، كما أنه ناد عظيم لأنك تشعر في صفوفه بسعادة وألفة، فالكل هنا يتعامل كعائلة واحدة.

وحول نيل لقب الدوري، اختتم موسى حديثه قائلا: الجميع هنا ينتظر انطلاق الدوري السعودي ونعلم أنها لن تكون بطولة سهلة ولكن سنعمل بكل جد واجتهاد لتحقيقه.

كلمات دالّة

#النصر, #أحمد موسى, #الدوري السعودي

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