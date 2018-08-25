الأخضر يتدرب في بوجور استعداداً لمواجهة اليابان

عاد المنتخب السعودي تحت 21 عاما، يوم السبت، إلى تدريباته في مدينة بوجور التي وصل إليها صباح يوم السبت، عقب مباراة دور الـ16 التي خاضها يوم الجمعة أمام منتخب الصين ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية.



وتغلب الأخضر بنتيجة 4 - 3 على الصين يوم الجمعة، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

واستهل الأخضر الأولمبي تدريباته في مدينة بوجور استعدادًا لخوض لقاء الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية أمام منتخب اليابان، فيما سيختتم الأخضر تحضيراته للقاء اليابان الذي سيقام يوم الاثنين المقبل، بحصة تدريبية يوم الأحد.