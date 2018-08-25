الأنصاري يوقع عقد إعارته إلى الفيصلي

وقع الدولي الكويتي فهد الأنصاري عقده الجديد مع الفيصلي بعدما اتفق مع إدارة فهد المدلج على تمثيل الفريق في آخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية التي أقفلت يوم الجمعة.

وأبرم متوسط الميدان الكويتي (31 عاماً) عقد إعارته إلى النادي المنتمي إلى مدينة حرمة والذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجديد. وأكد اللاعب في تصريح نقله حساب النادي العنابي على "تويتر" جاهزيته لخوض مباراة الفريق الدورية الأولى أمام الباطن نهاية الشهر الجاري، مبدياً سعادته بالعودة إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة الفيصلي.

وكان الأنصاري أحد العناصر التي اعتمد عليها خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة السابق إبان إشرافه على بطل كأس الملك السعودي في الموسمين الماضيين، وحقق خلالهما بطولتي كأس ولي العهد وكأس الملك، قبل أن يعود إلى ناديه القادسية الكويتي.