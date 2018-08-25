بالصور.. افتتاح متجر النصر الجديد

افتتح النصر يوم السبت متجره الجديد، حيث يظهر بحلة جديدة في الساعة الثامنة والنصف، على أن يتم بيع بعض المنتجات بكميات محدودة عند العاشرة.

ويقع المتجر الجديد في شمال الرياض، وسيضم جميع أطقم الفريق الجديدة بالراعي الجديد، الاتحاد للطيران، والطقم الاحتياطي الأبيض الأول في تاريخ النادي، كما لا يزال يضم بعض قمصان الموسم الماضي. وتعد هذه هي المرحلة الأولى من الافتتاح والتي ستشهد بيع كرات عليها توقيعات اللاعبين الفائزين ببطولة الدوري، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية في وقت لاحق والتي ستشهد افتتاح مقهى يضم شاشات كبيرة لعرض المباريات.

وقدم النصر اللاعبين الجدد يوم الجمعة في احتفال كبير شهد حضورا جماهيريا كبيرا ودخول اللاعبين الجدد جميعهم، باستثناء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

ويلعب النصر مباراته الأولى في الدوري ضيفا على أحد يوم الخميس في 30 أغسطس الجاري.