سعيد المولد: الأهلي لم يضمن التأهل بعد

أكد سعيد المولد مدافع أهلي جدة أن الفوز على المحرق البحريني في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال مهم للغاية، رافضاً منح فريقه أفضلية التأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه خارج أرضه بهدفين.

وسجل سعيد المولد وعمر السومة في الشوط الثاني ليقودا أهلي جدة إلى الفوز في أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم تحت قيادة الأرجنتيني بابلو غيدي.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: تأخر تسجيلنا الأهداف إلى الشوط الثاني جاء بسبب عدم انسجامنا الكامل بتواجد مدرب جديد ومجموعة من اللاعبين الجدد الذين يلعبون مباراتهم الرسمية الأولى مع الفريق، كما أن ارتفاع درجة الحرارة في المنامة كانت عاملأ مؤثراً على أداء اللاعبين.

وواصل: نعم فزنا بهدفين في الذهاب، لكن هذا لا يعني أننا ضمنا التأهل إلى الدور التالي، تبقى مباراة الإياب وعلينا الخروج منها بنتيجة إيجابية.